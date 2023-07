NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Quartalsergebnisse und die voraussichtlich bestätigten Jahresziele dürften die Aktie des Pharmakonzerns kaum bewegen, schrieb Analyst James Gordon am Montag in einem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht Ende Juli./ag/edh;