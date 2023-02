NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe einen zuversichtlich stimmenden Ausblick veröffentlicht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis;