LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Analystin Emily Field verwies in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem darauf, dass die US-Arzneimittelbehörde die Wirksamkeit des Antikörper-Präparats Evusheld gegen die neue Coronavirus-Variante XBB.15 bei immungeschwächten Personen bezweifele, die inzwischen rund 28 Prozent aller in den USA umgehenden Varianten ausmache. Diese Nachricht sei nicht zwingend eine Überraschung wegen bereits vorhandener Bedenken an der Effizienz./ck/tih;