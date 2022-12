LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca nach mehreren Branchenveranstaltungen sowie Gesprächen mit Investoren in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns zähle neben zu den Titeln, bei denen die Erwartungen von Investoren an das Jahr 2023 eher positiv erschienen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Fokus liege als nächstes auf den für das erste Quartal erwarteten Ergebnissen einer Lungenkrebsstudie mit dem Mittel Datopotamab Deruxtecan. Sollten diese positiv ausfallen, seien für die meisten Investoren die Sorgen über das Wachstumsprofil des Konzerns über das Jahr 2025 hinaus hinfällig./gl/tav;