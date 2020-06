NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Dies schrieb Analyst James Gordon in einem am Montag vorliegenden Kommentar nach der Präsentation von Tagrisso-Studiendaten der Briten auf der virtuellen Asco-Konferenz. Die Ergebnisse in der ergänzenden Therapie bestimmter Lungenkrebspatienten seien sehr positiv bewertet worden./ag/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 00:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2020 / 00:22 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.