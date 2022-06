ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Auftritt auf dem Krebskongress Asco auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Seine Zuversicht für die Tests mit der auf einem Antikörper basierenden Krebstherapie DS-1062 sei gestärkt, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als besonders wichtig schätzt der Experte den beibehaltenen Zeitplan für die Tests mit Lungenkrebs ein. Hier sei mit Daten im kommenden Jahr zu rechnen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2022 / 05:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



