ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 10100 auf 11900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern werde dieses Jahr 30 Medikamentenstudien in der späten Phase III starten, darunter zehn potenzielle Kassenschlager, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber zu früh, um sich perspektivisch auf das Jahr 2028 mit möglichen Erfolgen zu fokussieren. Bis dahin seien die Potenziale eingepreist./tih/mis;