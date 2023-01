NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10500 auf 10800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford stufte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den gesamten Pharmasektor auf ein neutrales Votum ab. Novartis ist nun sein "Top Pick" vor Sanofi. Roche rückt derweil in seiner Rangliste hinter AstraZeneca./tih/edh;