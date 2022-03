FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie von den Ergebnissen des US-Konzerns Gilead zu einem möglichen Wettbewerber für den Astrazeneca-Hoffnungsträger Enhertu nur mäßig überzeugt. Er hält das Mittel der Briten zwar weiterhin für überlegen, die Nachrichten hätten insgesamt aber nur einen sehr geringen positiven Effekt auf die Aktie./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.