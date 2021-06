ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 8000 auf 9200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in die Wachstumstreiber des Pharmakonzerns sollte zurückkehren und wachsen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei erinnerte er an die 2020 überraschend angekündigte Übernahme des US-Konkurrenten Alexion sowie

die Turbulenzen rund um den Covid-19-Impfstoff. Trotz allem habe sich die Aktie im bisherigen Jahresverlauf gut entwickelt und vor dem Hintergrund der jüngsten Präsentationen auf der Asco-Krebskonferenz weiter Spielraum nach oben./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / 18:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.