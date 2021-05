FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Astrazeneca von 9200 auf 9000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negativen Schlagzeilen um den Covid-Impfstoff und Alexion ließen allmählich nach, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Papiere seien mit Blick auf das sehr gute Wachstum des Pharmakonzerns attraktiv bewertet. In Verbindung mit dem Krebsmittel Lynparza sehen die Analysten Aufwärtspotenzial./ajx/he



