ASTA Energy Solutions 48.90 EUR 3.82% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Asta nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Add" belassen. Die Nachfrage nach Kupferkomponenten für Elektro- Energietechnik übersteige unverändert das Angebot in allen Absatzregionen, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Der Nettoumsatz habe im Jahresvergleich um gut ein Viertel zugelegt und seine Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.