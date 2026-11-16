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ASTA Energy Solutions Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Asta nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Add" belassen. Die Nachfrage nach Kupferkomponenten für Elektro- Energietechnik übersteige unverändert das Angebot in allen Absatzregionen, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Der Nettoumsatz habe im Jahresvergleich um gut ein Viertel zugelegt und seine Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Add
|
Unternehmen:
ASTA Energy Solutions
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
46.60 €
|
Abst. Kursziel*:
48.07%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
48.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.10%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASTA Energy Solutions
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07:30
|EQS-News: ASTA Energy Solutions AG übertrifft nach neun Monaten bereits das Ergebnis des Gesamtjahres 2025 (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: ASTA Energy Solutions AG already ahead of full-year 2025 earnings after nine months (EQS Group)
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11.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
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06.11.26
|XETRA-Handel SDAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
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04.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
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04.11.26
|EQS-News: ASTA Energy Solutions AG sichert sich ersten US-Langzeitvertrag und eröffnet Sales Office in den USA (EQS Group)
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04.11.26
|EQS-News: ASTA Energy Solutions AG secures first US long-term agreement and opens sales office in the United States (EQS Group)
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30.10.26
|Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu ASTA Energy Solutions
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
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