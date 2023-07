LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 17 auf 18,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es wirke so, als befinde sich der Versicherungssektor operativ in guter Verfassung, schrieb ein Analystenteam um Claudia Gaspari und Ivan Bokhmat in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf das zweite Quartal. Die Gewinnaussichten seien aber eher unspannend. Neue Bilanzierungsvorschriften dürften die Markterwartungen zum Schwanken bringen, was vorerst die Sektorentwicklung dämpfen könne./tih;