LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Versicherer aktualisiert und unternehmensspezifische Ereignisse, aber auch Marktbewegungen am Ende des ersten Quartals eingearbeitet, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/gl;