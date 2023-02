NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali vor Zahlen von 16,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Farooq Hanif hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen an, und dies bis ins Jahr 2024. Er begründete dies vor allem mit höheren Erwartungen an das Geschäft mit Lebensversicherungen./tih/ajx;