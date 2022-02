LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali in einem Ausblick auf 2022 von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Für Europas Versicherungsbranche dürften in diesem Jahr die gesamtwirtschaftliche Situation und die Dividenden die Haupttreiber für die Kursentwicklung sein, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und gibt sich zuversichtlich. Die Zahlen zum vierten Quartal der Versicherer sollten zugleich solide ausfallen, aber ohne größere Überraschungen daher kommen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 05:10 / GMT



