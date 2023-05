NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Generali nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Versicherer habe ein solides erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das hochgerechnete Jahresergebnis lasse erwarten, dass die durchschnittlichen Analystenprognosen für 2023 erfüllt werden./ck/ajx;