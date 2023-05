NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif prognostizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für das Segment Lebenversicherungen einen operativen Gewinn von rund 0,9 Milliarden Euro. Im Schaden- und Unfallgeschäft dürfte diese Kennziffer bei 0,7 Milliarden Euro liegen./bek/ck;