NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 16 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als mögliches Risiko für die anstehenden Jahreszahlen des italienischen Versicherers sieht Analyst Philip Kett, dass Konkurrenten einen erheblichen Margendruck im Bereich Kfz-Versicherung berichtet hätten, insbesondere in Italien. Dieser Bereich stehe für 35 Prozent der Bruttoprämien im Nichtlebensversicherungsgeschäft und für 12 Prozent der Konzern-Bruttoprämien, heißt es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel verwies Kett auf die Streichung des Risikoabschlags wegen des Ukraine-Kriegs, den er auch auf andere Versicherertitel angewendet hatte./gl/mis;