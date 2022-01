Die Deutsche Bank hat Generali von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 19 Euro angehoben. Die Analysten Hadley Cohen und Oliver Steel rechnen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit einem volatilen Jahr für Versicherer, vor allem wegen der Inflationsdebatte. Steigende Anleiherenditen seien gut für die Bilanzen, die Gewinnentwicklung dürfte aber mit dem Bankensektor nicht Schritt halten. Diese Einflüsse abgewogen, konzentrieren sich die beiden Experten nun auf ihre stärksten Empfehlungen Aviva, Allianz und Hannover Rück./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.