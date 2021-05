FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Generali von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Versicherer sei durch seinen Fokus auf das Privatkunden-Geschäft gut durch die Krise gekommen und habe hiervon in der Auto-Versicherung profitiert, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser positive Effekt dürfte aber langsam auslaufen. Umgekehrt wirkten sich kräftige Preiserhöhungen im Firmenkundenbereich bislang kaum positiv aus./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 14:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 14:55 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.