NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Asos nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 510 Pence belassen. Der Online-Modehändler habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die aktualisierten eigenen Ziele sowie ihre Prognosen erreicht, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Mitte der Umsatzzielspanne für das neue Geschäftsjahr berge aber ein zwölfprozentiges Abwärtspotenzial für die Konsensschätzung./gl/edh;