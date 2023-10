NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 610 auf 510 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In einem herausfordernden Markt für europäische Internet-Einzelhändler bevorzugt Analystin Wassachon Udomsilpa die Aktien von Zalando und Inditex. Dies schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/edh;