NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung von 590 auf 610 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die verbesserte Profitabilität des britischen Online-Händlers ermutige, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch für die Wachstumsaussichten über das laufende Jahr hinaus bleibe sie angesichts des Fokus auf rentable Geschäfte vorsichtig./gl/men;