ASOS 31.05 CHF -49.31% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos angesichts vermeldeter Finanzierungsmaßnahmen mit einer Kapitalerhöhung von 700 auf 600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Seine Schätzung für den Vorsteuergewinn des britischen Online-Modehändlers in diesem Jahr bleibe davon unberührt, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jedoch rechnet er nun mit einer geringeren Nettoverschuldung in diesem und dem kommenden Jahr. Das niedrigere Kursziel spiegele die höhere Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien wider./la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





