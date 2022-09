NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos nach einem Zwischenbericht von 1500 auf 1260 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für das Umsatzplus im laufenden Jahr von drei auf ein Prozent. In der Folge verringerte sie auch die Prognose für den Vorsteuergewinn des Online-Modehändlers. Milde Temperaturen zum Auftakt der Herbst-Winter-Saison könnten sich ferner negativ auf die Profitabilität auswirken./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 10:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 10:57 / BST





