NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Asos von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 2900 auf 1500 Pence gesenkt. Es gebe mit Blick auf Asos und Boohoo nur wenig Transparenz hinsichtlich ihres Wegs zur Wertschöpfung, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die längerfristige Profitabilität und das Vorankommen auf dem US-Markt werfen ihrer Meinung nach Fragen auf. Die hohe Inflation drücke die Nachfrage nach den Produkten der Online-Modehändler./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2022 / 22:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.