NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Die Ergebniskennziffern seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sein Vertrauen in die Geschäftsentwicklung 2024/25 des Online-Modehändlers bleibe aber bestehen./edh/gl;