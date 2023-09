NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Asos nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Ein schwieriges Geschäftsjahr des Onlinehändlers sei mit einer enttäuschenden Umsatz-, Margen- und Barmittelentwicklung ausgeklungen, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den Fokus dürfte das Liquiditätsprofil des Unternehmens rücken./gl/tih;