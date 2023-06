FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 725 auf 485 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Online-Modehändler sei aktuell in einer Sondersituation, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die Umstrukturierung und die Umschuldung der Briten./ag;