LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Asos nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die vorgelegten Quartalsergebnisse des Online-Modehändlers hätten insgesamt zwar den Erwartungen entsprochen, doch das Geschäft auf dem Heimatmarkt Großbritannien habe aber hinterhergehinkt, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sorgen um die Bilanz blieben im Fokus. Sie wartet auf mehr Klarheit, etwa über die Unternehmensstrategie, was durch die Ernennung eines neuen Finanzchefs beschleunigt werden könnte./ck/mis;