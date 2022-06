LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos nach gesenkten Jahreszielen von 1615 auf 1075 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz des Ausmaßes, in dem der Online-Modehändler seine Prognosen gesenkt habe, dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie rechnet daher mit weiterem Abwärtspotenzial, sieht aber eine gewisse Unterstützung durch die Bewertung der Aktie./ck/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 04:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2022 / 04:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.