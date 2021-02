LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Asos von 5150 auf 5750 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Zukäufe erschienen attraktiv, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marken Topshop, Topman, Miss Selfridge oder Burton könnten das Wachstum auf der Plattform des Online-Modehändlers beschleunigen und sich langfristig positiv auf die Ertragskraft auswirken. Positive Einspar-Initiativen hätten zudem Vertrauen geschaffen. Der Wettbewerb von Unternehmen wie Shein und Fashion Nova sowie die Bewertung und die Aussichten von Asos im Vergleich zu Boohoo ließen sie aber an der Seitenlinie verharren./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 19:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.