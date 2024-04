ASOS 4.08 CHF -86.87% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 510 auf 490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Händler mache bedeutende Fortschritte bei seinen strategischen Vorhaben, schrieb Analyst Matthew Abraham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Ziel, die Lagerbestände zu reduzieren, sei das Management seinem Ziel weit voraus. Eine höhere operative Agilität sollte zu einer besseren Profitabilität führen./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





