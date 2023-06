ASOS 31.05 CHF -49.31% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 1000 auf 940 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die im Mai bekannt gegebene neue Finanzierungsfazilität über 275 Millionen Pfund sowie eine 75 Millionen Pfund schwere Aktienplatzierung gäben dem Online-Modehändler mehr Flexibilität, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie ermöglichten es der Führung, sich weiter auf ihre Veränderungs-Agenda zu fokussieren. Nun dürfte sich die Aufmerksamkeit auf die weiterhin für die zweite Jahreshälfte erwartete, deutliche Ergebniserholung richten, welche zum Kurstreiber werden könnte./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.