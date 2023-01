ASOS 31.05 CHF -49.31% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen. Zwar seien die Erlöse im ersten Trimester gesunken, das Management habe sich jedoch stark auf den Schutz der Rentabilität und des Finanzmittelflusses fokussiert, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollte im Laufe des zweiten Geschäftshalbjahres zunehmend Früchte tragen. Zudem weise der Online-Modehändler weiterhin eine solide Bilanz auf./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.