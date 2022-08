HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos von 2500 auf 1800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Sommergeschäft beim britischen Online-Modehändler dürfte relativ schwach gewesen sein, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter Verweis auf die Seitenaufrufe beim Zalando-Konkurrenten. Angesichts des zunehmend schwierigeren gesamtwirtschaftlichen Umfelds kürzte der Experte seine Schätzungen zum Betriebsgewinn (Ebit) bis 2024 deutlich, am kräftigsten für dieses Jahr mit 27 Prozent. Die Liquiditätsposition des Konzerns zu Jahresende dürfte aber solide bleiben./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



