NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Asos nach einer Ausblicksenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Die Mitte der neuen Jahresziele für den Vorsteuergewinn liege mit 40 Millionen Pfund deutlich unter der Konsensschätzung von 92 Millionen Pfund, was er als klare Enttäuschung werte, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu rechne der Online-Modehändler nun nur noch mit einem Umsatzplus von vier bis sieben Prozent, während die Konsensschätzung bei 7,3 Prozent liege./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2022 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2022 / 02:37 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.