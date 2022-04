NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Asos nach den Geschäftshalbjahreszahlen von 4050 auf 2440 Pence gekappt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Umfeld für den britischen Online-Händler bleibe herausfordernd, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kappte seine Schätzungen vor allem wegen Russland und berücksichtigte in seinem Modell die jüngste Abwertung des ganzen Sektors. Er zeigte sich aber ermutigt von strategischen Fortschritten und lobte daher die längerfristigen Perspektiven./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 17:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2022 / 19:01 / ET





