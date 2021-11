NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Asos von 5800 auf 4050 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Wade passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an den konservativen Ausblick für 2022 an. Die Papiere des Online-Modehändlers zeigten aktuell die Unsicherheit, böten aber langfristig Chancen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 13:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.