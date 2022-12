NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Analyst Adam Wood rät in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf den europäischen Technologie- und Softwaresektor, im kommenden Jahr defensiv zu bleiben. ASML, Sage und SAP sind 2023 seine defensiven "Top Picks"./ck/gl;