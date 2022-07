NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Sollte der Medienbericht zutreffen, dass die USA ASML dazu drängten, die Exporte nach China einzuschränken, wäre das kurzfristig sehr negativ für den Ausrüster der Halbleiterindustrie, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 07:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 07:52 / BST





