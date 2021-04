ASML NV overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 620 auf 650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Halbleiterausrüster habe einmal mehr solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei unerwartet stark angehoben worden. Der positive Trend sei angesichts des Kapazitätsausbaus in der Chipbranche intakt./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 04:00 / GMT



