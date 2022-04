ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML von 945 auf 960 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den Quartalszahlen und der Telefonkonferenz des Chipindustrie-Ausrüsters ist Analyst Adithya Metuku der Auffassung, dass die Nachfrage kurzfristig hoch bleibt. Der rekordhohe Auftragsbestand sorge für steigende Zuversicht im Hinblick auf das Erreichen der Markterwartungen an das Jahr 2023, schrieb der Analyst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 19:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.