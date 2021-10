ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 740 Euro belassen. Das Quartalsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei etwas besser als von Analysten im Schnitt (Konsens) erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Allerdings liege das Ebit-Ziel für das angelaufene vierte Quartal des Ausrüsters der Chipindustrie etwas unter der Konsensschätzung. Er rechnet aber nicht mit größeren Änderungen an den Konsensschätzungen für das Gesamtjahr und für 2022./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 06:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.