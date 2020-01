NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat ASML aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 275 auf 292 Euro angehoben. Es sei schwer, für den Ausrüster der Halbleiterbranche noch Gründe für steigende Marktschätzungen zu identifizieren, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien der Chipkonzerne STMicroelectronics oder Infineon hätten mehr Luft nach oben als jene des Anlagenbauers./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



