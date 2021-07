FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ASML von 560 auf 600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipausrüster dürfte weitere Details zu seiner bereits zum Quartalsbericht angekündigten Kapazitätserhöhung auf dem Investorentag Ende September bekanntgeben, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einer Aufstockung auf 70 EUV-Anlagen jährlich./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.