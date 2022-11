NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die ASML-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen. Analyst Alexander Duval hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2026 des Zulieferers für die Chipindustrie an. Er sei nun zuversichtlicher, was die Verbreitung der EUV-Maschinen von ASML betreffe. Zudem spiegelten seine neuen Schätzungen wider, dass der gesamte adressierbare Halbleiter-Markt größer als erwartet sei. Angetrieben werde dies durch Anwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung./ck/nas;