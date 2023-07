NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 700 auf 950 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Der nächste Aufschwung beginnt", schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterbranche. In den kommenden beiden Jahren rechnet er mit starkem Ergebniswachstum und einer massiven Neubewertung der Aktien. Favoriten sind ASML, ASM International, Aixtron, Soitec und Alphawave. Bei ASML und ASM werde das Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Umsätze ordentlich ankurbeln./ag/zb;