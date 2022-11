ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML vor dem Kapitalmarkttag des Halbleiterindustrie-Ausrüsters am 11. November auf "Buy" mit einem Kursziel von 660 Euro belassen. Das Management dürfte seine Prognosen für das Jahr 2025 erhöhen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Aber auch aus weiteren Gründen sollte die Veranstaltung als positiver Kurstreiber fungieren. Angesichts des nach wie vor attraktiven Chance/Risiko-Verhältnisses bleibt er bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie./edh/ag;